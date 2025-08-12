На Камчатке землетрясения будут проходить ещё несколько лет. Об этом заявил заведующий лабораторией Института физики Земли РАН Андрей Корженков.

По его словам, которые приводит «Комсомольская правда», афтершоки, особенно сильные, продолжат смещать полуостров в юго-восточном направлении. Хотя смещение составит уже не метры, а сантиметры или десятки сантиметров, данный процесс будет длительным.

«Безусловно, афтершоки, особенно сильные, будут продолжать двигать Камчатку на юго-восток. Другое дело, что величина смещения будет не 2 метра, а допустим, несколько сантиметров. Может быть, десятки сантиметров. Но смещение будет происходить, и сильные афтершоки будут продолжаться на протяжении нескольких месяцев — с магнитудой 5, с магнитудой 6, не дай Бог с магнитудой 7. Небольшие землетрясения будут продолжаться на протяжении нескольких лет», — добавил он.

По его словам, сейсмическая активность снизится постепенно, но полностью не прекратится в обозримом будущем.