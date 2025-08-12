Азербайджан остается приверженным партнерству с НАТО. Об этом говорится в заявлении представительства Азербайджана при НАТО в соцсети Х.
«Азербайджан полон решимости вносить вклад в международный мир и безопасность в рамках программы Партнерство ради мира», — говорится в публикации.
Также выражается благодарность помощнику генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борису Руге за поздравления в связи с соглашениями, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне.
Dear Mr.Ruge, thank you very much for your kind congratulations. Azerbaijan highly values @NATO’s continuous support. Azerbaijan remains committed to its partnership with #NATO and is determined in its contribution to the international peace and security within the framework of… https://t.co/BrMpQDHre9
