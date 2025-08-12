Помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге провел переговоры с представителями Азербайджана и Армении при Альянсе. Об этом Б.Руге поведал в соцсети X.

Он отметил, что стороны обсудили договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне.

«От имени НАТО я поздравил послов Армении и Азербайджана с исторической встречей, организованной правительством США в Вашингтоне.

НАТО приветствует этот прогресс и продолжит тесно сотрудничать как с Арменией, так и с Азербайджаном для развития нашего партнерства и продвижения региональной безопасности», — написал он.