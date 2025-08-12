Израильский аналитик, кандидат политических наук Юрий Бочаров считает, что разница в заявлениях иранских политиков — классический приём восточной дипломатии.

«С одной стороны, советник верховного лидера Али Акбар Велаяти делает резкие, угрожающие заявления, апеллирует к «безопасности региона» и прямо обещает заблокировать проект «с Россией или без неё». Это — политическая дубинка, рассчитанная на давление, запугивание и создание образа решительного противника. При этом здесь пытается и замазать Россию, ведь сразу возникает вопрос, а что думают по этому поводу в северной столице, есть ли у них интерес «порешать вопрос» коридора вместе с Ираном?» — обратил внимание эксперт в беседе с Minval Politika.

С другой стороны, отметил он, президент Ирана Масуд Пезешкиан старается смягчить риторику, утверждая, что «требования Ирана учтены» и что ситуация не так драматична, как подают СМИ: «Такой «разнобой» — инструмент торга».

«Как говорится, Иран пробует «сыграть на двух свадьбах» сразу: выставить себя жёстким игроком для внешней аудитории, но в переговорах оставить зазор для компромисса, надеясь получить преференции. В основе — не столько защита «территориальной целостности Армении», сколько желание сохранить своё место в транспортных маршрутах, получить экономическую долю и не допустить усиления американского влияния у своих границ», — считает Бочаров.

Говоря об уровне серьезности угроз, исходящих от ряда лиц в Тегеране, политолог предположил, что реальные военные действия Ирана против Азербайджана маловероятны.

«Тегеран прекрасно понимает, что подобный шаг вызовет резкую реакцию со стороны не только Баку, но и стран, заинтересованных в коридоре — США, Турции, государств Центральной Азии, да и большинства членов НАТО, чья политика направленна на создание энерго-транспортных коридоров в обход России. Однако интриги, политическое давление, информационные вбросы и, возможно, локальные провокации на границах — вполне в духе иранской тактики», — уверен он.

При этом собеседник добавил, что Баку явно относится к этому спокойно и прагматично: «Угрозы — это часть регионального фона, в котором Азербайджан живёт уже три десятилетия».

«Под руководством президента Ильхама Алиева страна не раз доказывала, что способна отстоять свои интересы и в условиях давления, и в ситуации открытых конфликтов. Как показывает история, угрозы со стороны Ирана, как и многих других «озабоченных» игроков, останутся больше в риторике, чем в реальных действиях», — высказался эксперт.

Комментируя реакцию Баку, политолог указал на то, что Азербайджан не строит свою политику на основе эмоций или чьих-либо громких заявлений.

«Вся новейшая история республики — это путь сквозь постоянные угрозы и попытки давления, исходившие и от членов НАТО, и от участников ШОС, и многих других. Были угрозы и скрытые, и прямые, но каждый раз Баку исходил из своей стратегической линии: действовать в интересах государства и народа, используя все возможности для развития.

Ильхам Алиев выработал устойчивую модель поведения: слышать всё, но ориентироваться только на собственные цели и расчёт. Восточная пословица гласит: «Собака лает — караван идёт». Так и здесь — неважно, с какого направления звучит лай в сторону Азербайджана, важно, что страна идёт своим путём, выверенным и верным, и этот путь ведёт к укреплению её роли как регионального лидера», — заключил Бочаров.