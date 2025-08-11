Совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield усугубляют ситуацию в сфере безопасности в регионе.

Об этом заявил министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Маневры с участием американских и корейских военных пройдут с 18 по 28 августа, при этом часть полевых маневров состоится в сентябре. По словам Чхоля, на учениях будут отрабатываться новые методы ведения боевых действий, направленные не только против КНДР, но и против других государств региона.

«Мы решительно осуждаем провокационные действия США и Республики Корея, которые демонстрируют стремление к военной конфронтации с КНДР и опять бросают серьезный вызов ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове», — сказал глава Минобороны.

Министр назвал «военную угрозу со стороны США и Республики Корея под предлогом сдерживания» ключевой причиной обострения ситуации на полуострове и предупредил, что демонстрация силы приведет к обратному результату, сделав самих участников маневров менее защищенными. Он добавил, что армия КНДР готова к «последовательному и решительному ответу» и будет пользоваться правом на самооборону при любой провокации.