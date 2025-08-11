Российская гимнастка Лала Крамаренко внесла ясность в вопрос об участии в международных турнирах.

Крамаренко заявила, что ждет получения нейтрального статуса. «Если получится, я хотела бы поехать на чемпионат мира и Олимпийские игры», — приводит РИА «Новости» ее слова.

Ранее гимнастка получила отказ в получении нейтрального статуса. Среди причин назывались совместное фото с экс-главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер и участие в гала-концерте ко Дню защитника Отечества.

Отметим, что Лала Крамаренко является дочерью экс-вратаря футбольной сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко и внучкой легендарного голкипера «Нефтчи» Сергея Крамаренко.