Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения. Причина — вымывание песка, что вызвано изменениями климата, информирует Financial Times.

«От Майами до Барселоны и Золотого побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти сокращающиеся береговые линии в ближайшие годы… Отчасти эрозия объясняется естественными причинами. Однако этому явлению также способствуют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников тревожными темпами», — отмечается в статье.

В частности, с 2020 года в городе Родант в штате Северная Каролина 11 домов рухнули в океан из-за эрозии береговой линии, и многие находятся под угрозой разрушения.

В Барселоне власти сталкиваются с вымыванием пляжей объемом около 30 тысяч кубометров в год, это сопоставимо с размерами 12 олимпийских бассейнов, этот процесс усугубляется из-за бурь.

Газета отмечает, что проблема особенно актуальна с учетом того, что 10% мирового населения живет не далее пяти километров от берега. Исходя из этого, некоторые пляжи могут исчезнуть, заключает газета.