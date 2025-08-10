Антивоенный тг-канал «Сеятель ветра» коснулся результатов исторической встречи руководителей Азербайджана, США и Армении Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна в Вашингтоне. Minval Politika приводит его мнение с сокращениями.

«Президент США Дональд Трамп объявил, что Азербайджан и Армения навсегда прекращают все боевые действия и отныне уважают территориальную целостность друг друга.

Историческое событие. Триумф американской и символ провала российской дипломатии.

Такую конференцию мог бы проводить президент России Владимир Путин. Мирить и наводить мосты могли бы под российским флагом, а не за океаном. Но Россия потеряла весь авторитет на постсоветском пространстве. Она не может мирить. Она может только устраивать бессмысленные и глупые ссоры, сеять злобу и вражду», — говорится в публикации.