Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем тг-канале о сегодняшнем разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поздравил господина президента и весь азербайджанский народ с достигнутыми договоренностями с Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа ради продолжительного мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Мир очень положительно воспринял трехстороннюю встречу в Вашингтоне. Надеемся, все сработает», — отметил Зеленский.

«Проинформировал господина президента о наших контактах с партнерами. Все настроены на реальное окончание войны и эффективную дипломатию. Обсудили коммуникацию с Соединенными Штатами, европейскими странами, а также главные принципы, способные приблизить мир.

Благодарен Ильхаму Алиеву за поддержку нашего народа и государственности. Важно, чтобы совместные усилия мира все же вынудили Россию остановить боевые действия и агрессию», — добавил лидер государства.

«Обсудили также наше энергетическое сотрудничество с Азербайджаном. Удалось добиться значительного прогресса. Договорились, что на этом не останавливаемся и работаем дальше над расширением наших возможностей. Проинформировал о российских ударах по нашим энергетическим объектам. Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость. Делаем все для защиты нашей страны и людей», — резюмировал президент.