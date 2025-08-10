Администрация лидера США Дональда Трампа требует выплат от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в размере одного миллиарда долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями. Но офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отверг это требование.

«Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа», — отметил губернатор штата в соцсети Х.

Калифорнийские власти посчитали эти действия попыткой давления и отклонили требование, отметив, что не поддадутся политическому шантажу.