Землетрясение силой 6,1 произошло на западе Турции. Об этом информирует департамент по ЧС страны.

Землетрясение зарегистрировано в 19:53 по местному времени (20:53 — бак.вр.), эпицентр располагался в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала, заявил руководитель МВД республики Али Ерликая.

«Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих провинциях. В настоящий момент никаких негативных последствий не наблюдается. Мы следим за ситуацией в режиме реального времени. Сейсмическая ситуация находится под пристальным вниманием», — отметил министр в соцсети X. Граждан при этом предупредили не заходить в свои дома.

При этом телеканал TRT Haber сообщил, что толчки ощущались в течение 20-30 секунд как минимум в 10 районах на западе Турции, в том числе в Стамбуле. Местами возникают проблемы с мобильной связью. Землетрясение ощущалось и в Измире (около 120 км. от эпицентра).