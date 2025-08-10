Европа и Украина требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по решению ситуации в Украине. Стороны при этом настаивают на сохранении для Украины возможности членства в НАТО. Об этом информирует газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Евросоюз хочет, что гарантии безопасности должны дать в том числе США. Этим должно сопровождаться любое соглашение, считают в Брюсселе

По данным источников NYT, европейские союзники Киева требуют от США «оставить открытой дверь для членства Украины в НАТО, даже если в данный момент это нецелесообразно».