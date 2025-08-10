Бывший вице-премьер России Альфред Кох высказался по следам исторической встречи в Вашингтоне президента Азербайджана Ильхама Алиева, лидера США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«В Вашингтоне, при посредничестве президента США Дональда Трампа была подписана декларация об отказе от военных действий между Азербайджаном и Арменией. Это открывает большие перспективы для всего Южного Кавказа и даже больше — для Турции и Европы, поскольку создает хорошие возможности для доставки на европейский рынок нефти и газа из Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. А в перспективе (если будет хорошо себя вести) — и из Ирана», — прогнозирует Кох в своем тг-канале.

«Возобновление работы и даже расширение Зангезурского коридора снимет остроту проблемы дефицита дешевых углеводородов на европейском рынке, причем без всякого участия России. И это стратегически сильно ослабит путинский режим», — считает вице-премьер.

«Трамп не был бы самим собой, если и тут не увидел бы выгоды для США: пишут, что Зангезурский коридор перейдет на 99 лет в аренду какой-то американской компании и она и будет его развивать. А сам коридор будет называться «Путь Трампа». Что ж: даже если Трампу и не дадут Нобелевскую премию мира, он все равно впишет свое имя в историю», — резюмировал Альфред Кох.