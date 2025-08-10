После турнира в Японии погибли два боксёра — Сигётоси Котари и Хиромаса Уракава. Это произошло в результате получения травм на ринге. Им было по 28 лет. Об этом информирует Всемирная боксерская организация (WBO) в соцсети Х.

Котари после боя перенёс срочную операцию из-за субдуральной гематомы. Однако вскоре всё же скончался из-за повреждений. Уракава умер после боя в Токио против соотечественника Едзи Сайто. Поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

«WBO скорбит в связи со смертью японского боксера Хиромасы Уракавы, который скончался от травм, полученных во время боя. Эта душераздирающая новость пришла после смерти Сигетоси Котари, который скончался от травм, полученных в бою в том же карде», — отмечается в сообщении.