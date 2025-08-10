За сутки с 9 на 10 августа, войска России потеряли на фронте еще 950 солдат. Также ВСУ уничтожили танк, 70 единиц артиллерии и 140 дронов. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 10 августа 2025 года ориентировочно составляют:

личного состава — около 1063240 (+950) человек ранены/ликвидированы;

танков — 1108972 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 23 107 (+4) ед;

артиллерийских систем — 31 343 (+70) ед;

РСЗО — 1460 (+4) ед;

средства ПВО — 1204 ед;

самолетов — 421 ед;

вертолетов — 340 ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 50 455 (+140) ед;

крылатых ракет — 3556 (+1) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 57 982 (+136) ед;

специальной техники — 3936 ед.