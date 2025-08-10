Страны «коалиции желающих» не хотят отправлять свои войска в Украину. Вместо этого они намерены усилить военно-промышленный комплекс Украины, чтобы Киев мог самостоятельно выпускать оружие, включая дальнобойные ракеты и системы ПВО. Об этом информирует The Sunday Times.

Высокопоставленный чиновник Минобороны Великобритании отметил, что «никто не хочет отправлять своих солдат умирать в Украине», поэтому ключевой задачей становится обеспечение боеспособности ВСУ. Это означает не только поставки готового вооружения, но и развитие местного производства, чтобы Киев меньше зависел от зарубежных партнёров.