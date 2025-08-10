Украинский журналист, публицист и аналитик Виталий Портников прокомментировал на своем Youtube-канале влияние исторической встречи лидеров Азербайджана, США и Армении в Белом Доме на геополитические процессы в регионе. Minval Politika приводит его выводы с незначительными сокращениями.

«Историческая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме в присутствии лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа — конечно же, совершенно новая страница в истории всего Южного Кавказа. Страница, которая может изменить и настоящее, и будущее региона.

Разумеется, это ещё не мирный договор, о подписании которого говорится все последние месяцы, и который до сих пор остаётся на столе, потому что президент Азербайджана Ильхам Алиев всё ещё не отказывается от важного требования к Еревану об изменении конституции Армении. Однако это, безусловно, подразумевает достаточно прочные гарантии мира в регионе, который в течение десятилетий был ареной войн, столкновений, этнических конфликтов и ненависти. И самым важным моментом во встрече Алиева и Пашиняна в Вашингтоне является то, что теперь гарантом безопасности и экономического сотрудничества Азербайджана и Армении будет не Россия, а Соединённые Штаты», — уверен Портников.

По его словам, можно сделать вывод, что американская администрация удачно воспользовалась тем, что Россия ослабила своё влияние на постсоветском пространстве и практически все свои ресурсы сосредоточила на позорной войне с Украиной.

«Собственно, а почему Россия должна была помогать Азербайджану и Армении в перемирии и в примирении, когда главной ее задачей всегда оставалось держать оба народа в ловушке ненависти и собственных возможностей эту ненависть наращивать, наказывая то одну, то другую бывшую советскую республику в зависимости от того, какими были настроения в Кремле. И логика всех карабахских войн как раз и была связана с тем, кого на этот раз Кремль хотел наказать.

Но сегодня это всё уже в прошлом. Тот факт, что тот самый транспортный коридор, который ещё недавно, по логике совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении, должны были контролировать сотрудники ФСБ России, теперь будут контролировать американцы, является главным геополитическим изменением всей ситуации на Южном Кавказе. В итоге — серьёзное ослабление позиций и Москвы, и её союзников в Тегеране», — считает журналист.

«Иран делал всё возможное, чтобы реального примирения между Азербайджаном и Арменией не произошло, потому что исходил из тех же соображений, что и Россия. Если Азербайджан и Армения не могут найти общего языка между собой, Иран остается безальтернативным торговым коридором для Азербайджана и безальтернативным экономическим партнёром для Армении. Открытие границ между Азербайджаном, Арменией и Турцией, безусловно, оставляет Иран без этой его важной роли. То, что Соединённые Штаты теперь будут гарантировать безопасность не только транспортных перевозок, но и самих Азербайджана и Армении, а Россия лишится возможности выстраивать свои интриги и козни и против Баку, и против Еревана, разумеется, серьёзно ослабляет позиции Москвы.

То есть, по большому счёту, два ключевых игрока, которые всегда были заинтересованы в нестабильности в регионе, уступают своё место великой державе, которая заинтересована в экономической стабильности и которая, к тому же, может оказывать достаточно серьёзное влияние на Турцию — серьезного игрока на Южном Кавказе. И совершенно неслучайно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал встречу азербайджанского и армянского лидеров в Вашингтоне.

C учетом особых отношений между Трампом и Эрдоганом, очевидной симпатии, которую президент Соединённых Штатов испытывает к лидеру Турции (не скрывая этого даже от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху), данный факт тоже является достаточно важным обстоятельством, которое позволяет с энтузиазмом смотреть в будущее», — продолжает эксперт.

«Можно вновь отметить, что Россия, пытаясь силой восстановить собственную империю и сосредоточив все свои усилия на наказании и покорении Украины, одновременно теряет все возможные позиции на бывшем постсоветском пространстве. Его уже можно так и называть – «бывшее постсоветское пространство». Потому что, если Зангезурский коридор мы называем «коридором Трампа», то понятно, что никакого отношения к постсоветскому пространству ни Азербайджан, ни Армения впредь иметь не будут.

И это поразительно ещё и потому, что у Азербайджана имеется соглашение о стратегическом партнёрстве с Россией, а Армения всё ещё остаётся членом ЕАЭС и ОДКБ. Но с точки зрения тех документов, которые были подписаны в Вашингтоне в присутствии Алиева и Пашиняна, думаю, это членство Армении в пророссийских проектах будет временным.

Разумеется, это ещё не конец истории. Кремль будет стараться дестабилизировать ситуацию в Армении и пытаться привести к власти в этой стране пророссийские силы. Хотя понятно, что историческая церемония в Белом доме значительно улучшила политические позиции Никола Пашиняна и его шансы на выборах в 2026 году.

Россия, разумеется, будет стараться дестабилизировать ситуацию и в Азербайджане, нанося удары по его бизнес-проектам. Как видим, это происходит не только в России, но теперь уже и в Украине, где бомбят газокомпрессорные санкции, перекачивающие азербайджанский газ. Но с точки зрения азербайджанского общества, путь к разблокированию торговых путей в регионе и созданию возможностей для связи Азербайджана с Нахчываном и далее с Турцией — историческое событие, которое вряд ли может быть омрачено российскими дестабилизационными действиями», — делает выводы украинский публицист.

По его мнению, благодаря Соединённым Штатам и собственному здравомыслию, Азербайджан и Армения наконец-то выбираются из той многолетней российской ловушки, из того капкана, в котором народы этих государств находились с конца восьмидесятых — начала девяностых годов прошлого века. «Да, это всё ещё будет непростой путь. Да, он может быть омрачён ещё многими неприятными эксцессами, но сама тенденция заставляет смотреть на благоприятное будущее и Южного Кавказа в целом, и Армении, и Азербайджана, и, с достаточной долей оптимизма, Грузии», — резюмирует Портников.