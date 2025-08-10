Более 100 тыс. человек вышли на улицы в Тель-Авиве в знак протеста против планов премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по эскалации войны в секторе Газа, информирует The Guardian со ссылкой на организаторов — общественную организацию «Форум семей заложников и пропавших без вести». При этом The Times of Israel сообщает о десятках тысяч собравшихся в нескольких городах, в том числе минимум 10 тыс. в Тель-Авиве.

Протестующие призвали к заключению сделки по заложникам и соглашению о прекращении огня прежде, чем Израиль начнет свою запланированную миссию по захвату Газы. Семьи заложников призвали к общей забастовке против плана, который, как они предупреждают, будет означать смертный приговор для их близких.

Уточняется, что это самые крупные акции протеста в Израиле за последние месяцы.