Россия заинтересована в формировании зоны стабильности и процветания на Южном Кавказе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, одним из важнейших условий является всесторонняя нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учёте интересов народов обеих стран: «Мы последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению этой основной цели в интересах региональной безопасности. В этом контексте встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки», – отметила Захарова.