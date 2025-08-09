6 августа в парижском аэропорту у азербайджанской семьи отобрали двух маленьких детей. Супруги Мехмед Гулиев и Гюльтадж Абдуллаев рассказали, что они несколько лет проживали в немецком городе Дортмунд, где власти наложили запрет на выезд детей за пределы Европы. Старшему ребёнку сейчас два года, младшему — шесть месяцев, сообщает Qafqazinfo.

По словам родителей, причиной запрета стали необоснованные обвинения, возникшие после рождения второго ребёнка. Младенцу сразу сделали операцию, и он около месяца находился в больнице. Именно там, как утверждают родители, врачи и медсёстры пожаловались в социальные службы, обвинив мать в жестоком обращении.

В жалобе утверждалось, что якобы мать ударила трёхмесячного ребёнка о камень, завязывала ему рот полотенцем и поила ледяной водой чтобы убить его. Семья категорически отрицает эти обвинения и заявляет, что намерена добиваться возвращения детей.

«Всё это неправда. Как такое может быть? Мы очень хорошо заботимся о своих детях. Зачем нам причинять им боль? После этих жалоб вмешалась Югендамт (в Германии это организация, которая занимается вопросами внутрисемейного насилия, защитой прав детей и другими случаями социальной защиты — ред.). Сначала меня даже не выпускали из больницы. Позже к нам домой для присмотра за ребёнком направили турецкую учительницу. Но эта женщина с нами не поладила. Каждый раз придумывала предлоги, что вот так нужно ухаживать за ребёнком, а не иначе. В конце концов мы решили забрать детей и навсегда вернуться на родину. Но когда доехали до Парижа, с нами произошла эта история».

Семья, утверждает, что сейчас их дети находятся в приюте. В ближайшие дни состоится судебное заседание иску снять запрет на выезд детей из Европы.

Родители также сообщили об этом в посольство Азербайджана во Франции: «Представитель посольства сказал, что Германия наложила запрет на выезд детей из Европы. Этим вопросом занимаются».