Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным СМИ подвел итоги визита в США и обозначил ключевые направления сотрудничества, а также прокомментировал мирное соглашение с Арменией и международную политику.

Алиев о визите в США и встрече с Дональдом Трампом

«Я очень высоко оцениваю результаты визита. Прежде всего, находиться с рабочим визитом в Америке по приглашению Президента Трампа, конечно же, очень важный вопрос для азербайджано-американских отношений. Могу сказать, что сегодня открывается новая страница в американо-азербайджанских отношениях, страница сотрудничества и стратегического партнерства. Конечно, установление отношений с Соединенными Штатами Америки на таком уровне — очень важный вопрос для защиты национальных интересов Азербайджана.

Наша встреча с Президентом Трампом прошла в очень теплой атмосфере. Могу сказать, что она прошла в дружеской обстановке. Было обсуждено много важных вопросов. В то же время, как вы знаете, была создана Стратегическая рабочая группа по подготовке Хартии о стратегическом партнерстве, и, конечно, этот документ имеет большое значение. Там четко обозначены будущие направления сотрудничества… Зрители, наверное, почувствовали позитивное отношение особенно господина Трампа, представителей его администрации – его команды к Азербайджану по нашим встречам и атмосфере на пресс-конференции.

Это теплое отношение, конечно же, является очень важным фактором. С этой точки зрения визит имеет огромное значение. Это моя первая встреча с Президентом Трампом. Еще раз хочу сказать, она прошла в очень искренней обстановке. Его знания об Азербайджане, честно говоря, меня чрезвычайно удивили… Естественно, я считаю отмену 907-й поправки историческим событием. Я также считаю историческим событием и запуск нами формата стратегического сотрудничества. Поэтому я очень доволен результатами визита и уверен, что конкретные результаты этого визита проявятся в ближайшем будущем».

Алиев о личных отношениях с Трампом и значении отмены 907-й поправки

«Я уверен, что мы открываем новую главу в наших отношениях. Наша первая встреча с Президентом Трампом была очень дружелюбной, сердечной и нацеленной на результат. Конечно, я знал Президента Трампа по его предыдущему сроку и по его достижениям за последние шесть месяцев… Я сказал, что мы поддерживаем его, потому что он, пожалуй, единственный американский президент, который не развязывал войн. И это правда. И он человек, который ценит семейные ценности, как и азербайджанский народ.

И, конечно же, подписание документа об отмене этой несправедливой 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы» в Овальном кабинете в моем присутствии имеет очень символическое значение… Сегодня 907-я поправка имеет в основном политическое и символическое значение. И ее отмена свидетельствует о том, что той несправедливости больше не существует. Так что это был очень важный политический жест со стороны Президента Трампа… Поэтому я считаю 8 августа историческим днем в наших межгосударственных отношениях, который будет иметь очень положительные последствия для всего региона».

Алиев о мирном соглашении с Арменией и роли Азербайджана

«Да, могу сказать, что после окончания Второй Карабахской войны… между Азербайджаном и Арменией должен быть мирный договор, и его инициатором, как вы отметили, были мы. После того, как мы выдвинули эту инициативу… мы выдвинули пять основных принципов, на основе которых подготовили текст мирного соглашения.

…Только после антитеррористической операции 2023 года Армении пришлось смириться с реалиями… Считаю, что это очень важный исторический вопрос для Южного Кавказа. Уверен, что парафированное сегодня в Белом доме мирное соглашение уже принесло мир в регион.

Однако сегодня… если лидеры Азербайджана и Армении согласились на это парафирование в Белом доме, то можно считать, что в нашем регионе уже наступил прочный мир… Мы восстановили справедливость военным путем. А сейчас мы поставили точку и в политической плоскости.»

Алиев об упразднении Минской группы и изменениях в Конституции Армении

«На мой взгляд, выглядит вполне реалистично. Потому что, во-первых, должен сказать, что все наши условия абсолютно логичны, обоснованны и законны… мирное соглашение не может быть подписано без этой поправки.

…Парафирование сегодня мирного соглашения и наше совместное обращение об упразднении Минской группы устранило первое препятствие… В противном случае это будет неуважением, прежде всего, к Соединенным Штатам Америки… Поэтому у меня нет никаких сомнений в этом вопросе. Еще раз говорю, когда это произойдет – это дело самой Армении. Мы не можем выдвигать здесь никаких предложений. Однако я считаю, что чем скорее, тем лучше.»

Алиев о защите христиан в Карабахе, мультикультурализме и Зангезурском коридоре

«Да, вы знаете, в течение многих лет Азербайджан демонизировался в американских СМИ… Азербайджан известен своим этническим и религиозным многообразием… Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма, где представители различных религиозных и этнических групп живут как одна семья.

…В Совместной декларации… есть положение, точно отражающее нашу позицию: беспрепятственный доступ из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику… Эта железная дорога… нужна для того, чтобы соединить обе части Азербайджана… Этот транспортный маршрут, «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», или TRIPP, станет еще одним историческим достижением. Но, как я уже говорил, мы не должны терять время».

Алиев о сотрудничестве с Exxon и будущем энергетики

«Безусловно, этот Меморандум о сотрудничестве между Exxon и SOCAR приведет к реализации значимого проекта… есть высокая вероятность открытия крупного месторождения нефти в Азербайджане… В подписанном вместе с Президентом Трампом Меморандуме о взаимопонимании энергетика занимает особое место.

Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в десять стран-членов НАТО, десяти союзникам США… Мы очень надеемся на тесное сотрудничество с США в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации… Так что сегодня мы действительно являемся свидетелями исторического во всех отношениях дня: безопасности, стабильности, мира, экономических возможностей, инвестиций, энергетической безопасности и многого другого на Южном Кавказе».