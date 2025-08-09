8 августа 2025 года сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции остановили на экологическом посту автобус марки Hyundai с госномером 48-AC-144. Во время проверки водителя, жителя Абшеронского района Исрафила Гулиева, возникли обоснованные подозрения в употреблении алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина сел за руль будучи пьяным.

По результатам проверки материалы были направлены в суд. Решением суда водитель был лишён прав и получил 15 суток административного ареста.

Главное управление государственной дорожной полиции напоминает: каждый водитель, осуществляющий пассажирские перевозки, несёт прямую ответственность за жизнь людей, доверивших ему безопасность.