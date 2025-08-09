В трехсторонней декларации , подписанной лидерами Армении, США и Азербайджана, нет и речи о каком-либо силовом компоненте. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам подписания трехсторонней декларации с США и Азербайджаном в Вашингтоне, отвечая на вопросы армянских СМИ.

На вопрос о том, могут ли американские компании, развивая транзитные инфраструктуры, подготовить плацдарм против Ирана, Пашинян ответил, что о чем-либо подобном не может идти и речи, и не нужно создавать несуществующий дискурс.

«Если идти по пути догадок или предположений, то сказать можно практически все, как и выдвигать любую теорию. Но нужно основываться на том, что написано, подписано и опубликовано, а в этом тексте ничего подобного нет», — отметил армянский премьер.

Напомним, что в ночь на 9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне совместную декларацию из семи пунктов. В ней закреплено стремление сторон к миру. Под документом свою подпись поставил и президент США Дональд Трамп.