В рамках подписанной в Вашингтоне трехсторонней декларации между Азербайджаном, Арменией и США, Армения восстановит железнодорожные связи с Россией, которые не функционировали около трех десятилетий. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии нового транспортного маршрута на логистические интересы России, Ирана и Китая, Пашинян отметил, что железнодорожное сообщение с Россией будет осуществляться не только через «Дорогу Трампа», но и через другие направления, включая Грузию.

Он отметил, что «Армянские железные дороги» управляются российской компанией ЮКЖД, и существует вероятность инвестиций России в восстановление железнодорожных линий при согласии Азербайджана.

Премьер также отметил, что Армения впервые получит железнодорожное сообщение с Ираном, а также с Центральной Азией с привлечением паромного сообщения, что является важным шагом для страны.

По словам Пашиняна, новый маршрут даст Китаю прямой выход на запад, чего раньше не было. В ответ на опасения относительно интересов России и Ирана премьер заявил, что эти изменения могут открыть новые возможности для экономического сотрудничества между США и Ираном, а также США и Россией.«Этот проект может принести неожиданные, но позитивные результаты, и быть по праву назван «Перекрестком мира», — заявил премьер-министр.

Напомним, что 9 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию, в которой стороны подтвердили стремление к миру. Документ также подписал президент США Дональд Трамп.