8 августа в селе Зараган Габалинского района произошёл пожар, причиной которого, как стало известно позже, был умышленный поджог.

Как сообщает пресс-служба МВД Азербайджана, в ходе расследования установлено, что возгорание было спровоцировано местным жителем — Кязымом Солтановым, 1969 года рождения. В результате инцидента огнём был охвачен участок площадью 6 соток, на котором горели бытовые отходы и кустарники.

Принимая во внимание состояние здоровья подозреваемого, возникла необходимость его госпитализации в специализированное медицинское учреждение. Следственные действия продолжаются.