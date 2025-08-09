В Вашингтоне подписано историческое соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией, которое, по словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, положило конец многолетнему вооружённому конфликту и открыло путь к дипломатическим отношениям и сотрудничеству между странами.

Как сообщил пресс-секретарь Токаева Руслана Желдибая, казахстанский лидер подчеркнул, что этот прорыв стал возможен благодаря энергичной посреднической миссии президента США Дональда Трампа, сумевшего убедить Баку и Ереван проявить политическую волю и стратегическое мышление.

«Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив город Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора», — отметил Желдибай.