Текст соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в Вашингтоне, будет обнародован 11 августа. Об этом сообщило МИД Армении.

Ведомство опубликовало кадры, на которых министры иностранных дел двух стран —Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян — в присутствии лидеров Азербайджана, США и Армении парафируют документ под названием «О мире и установлении межгосударственных отношений между АР и РА».

Согласно достигнутой договорённости, парафированный текст будет размещён вечером понедельника, 11 августа.

Кроме того, министры подписали совместное заявление о закрытии Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней структур.