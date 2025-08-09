Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска», — написал американский лидер, отметив, что дополнительные детали будут обнародованы позже.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске.

По его словам, президенты России и США сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.