МИД Турции приветствует прогресс, достигнутый на встрече президентов Азербайджана, США и Армении Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна.

«Мы приветствуем достигнутый прогресс в деле установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией и выраженную в этом контексте сегодня (8 августа) в Вашингтоне политическую волю.

В период, когда международные конфликты и кризисы становятся всё более интенсивными, этот шаг является крайне важным событием с точки зрения обеспечения регионального мира и стабильности. Мы высоко оцениваем вклад администрации США в этот процесс.

В регионе Южного Кавказа появился исторический шанс для достижения мира и процветания. Как Турция, мы будем продолжать вносить свой вклад в усилия, направленные на реализацию этой возможности, и поддерживать самоотверженные усилия братского Азербайджана.