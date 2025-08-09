Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в тёплой и дружественной атмосфере.

«Сегодня открывается новая страница в азербайджано-американских отношениях. Наша встреча с президентом Трампом была очень сердечной и дружеской. Это моя первая встреча с президентом Трампом, и она была очень тёплой. Я был глубоко впечатлён его знаниями об Азербайджане», — отметил глава государства в интервью для СМИ по итогам визита в США.

По словам Алиева, создана рабочая группа для подготовки Хартии стратегического партнёрства между Азербайджаном и США. Он подчеркнул важность этого документа.

Президент также назвал отмену поправки 907 историческим событием и выразил удовлетворение итогами визита в США. И добавил, что территориальные претензии в Конституции Армении не позволили сегодня подписать мирное соглашение.