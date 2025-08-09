Опубликовано Совместное заявление по итогам встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне.

В документе отмечается, что главы государств и президент США стали свидетелями парафирования текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией». Лидеры признали необходимость дальнейших шагов для подписания и ратификации соглашения, а также подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армения подписали совместное обращение в ОБСЕ о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур. Стороны призвали все государства-участники ОБСЕ поддержать это решение.

Стороны подтвердили важность открытия коммуникаций в целях обеспечения внутреннего, двустороннего и международного транспорта между двумя странами для продвижения мира, стабильности и процветания в регионе и его окрестностях на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Эти усилия включают обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой, а также взаимные выгоды для Республики Армения в международных и внутренних связях.

Армения выразила готовность сотрудничать с США и согласованными третьими сторонами по созданию проекта транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) на своей территории.

Республика Армения будет сотрудничать с Соединёнными Штатами Америки и взаимно согласованными третьими сторонами с целью определения рамок для проекта транспортного сообщения «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) на территории Республики Армения. Стороны подтвердили свою решимость прилагать добросовестные усилия для достижения этой цели в кратчайшие сроки.

Отдельно подчеркивается стремление обеих сторон к построению добрососедских отношений на основе неприкосновенности международно признанных границ и недопустимости применения силы. Лидеры отвергли любые попытки мести в настоящем и будущем.

В завершение стороны выразили уверенность, что саммит в Вашингтоне станет прочной основой для мира в регионе, и выразили благодарность Дональду Трампу за гостеприимство и содействие в нормализации отношений между Баку и Ереваном.