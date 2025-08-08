На Абшеронском кольцевом маршруте поездов в субботу и воскресенье будут внесены изменения в расписание.

В связи с ремонтными работами на участке Баку–Кешля, с 9 августа по субботам и воскресеньям движение поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту будет организовано следующим образом:

Баку – Хырдалан – Сумгайыт:

08:55, 09:15, 17:20, 18:20, 18:55, 19:45, 20:30.

Сумгайыт – Хырдалан – Баку:

07:45, 08:00, 09:00, 09:40, 18:02, 18:45, 19:30.

Баку – Пиршаги – Сумгайыт:

07:00, 08:00, 08:45, 09:10, 09:50, 10:50, 11:50, 16:50, 17:40, 18:25, 19:00, 19:25, 20:20, 21:00, 22:00, 23:00.

Сумгайыт – Пиршаги – Баку:

06:45, 07:25, 08:00, 08:45, 09:52, 10:20, 11:00, 11:30, 12:05, 17:00, 18:20, 19:20, 19:55, 20:20, 21:00, 22:00.

«В связи с ремонтными работами на некоторых рейсах возможны кратковременные задержки. Просим пассажиров отнестись с пониманием к временным неудобствам», — говорится в информации ЗАО «Азербайджанские железные дороги».