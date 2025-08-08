Продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые принимающим участие в процессе, состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил им предусмотренные законодательством права и обязанности.

Потерпевший Лянкяран Джафарли сообщил, что в 2020 году, во время 44-дневной Отечественной войны, получил ранения в результате разрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении, когда осуществлял эвакуацию мирного населения в селе Чеменли Агдамского района. В ответ на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева он заявил, что на указанной территории не было огневых точек Азербайджанской армии.

В своих показаниях Шамси Кязымлы сообщил, что во время Отечественной войны, 19 октября, получил два огнестрельных ранения в Гадруте. Потерпевший также рассказал, что 12 мая 2021 года на условной азербайджано-армянской границе, в Лачинском районе, на направлении Горис–Сисиан, ему были нанесены травмы тупым предметом. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он сообщил, что в момент происшествия на месте находилось около 400–500 человек из состава вооруженных сил Армении и вооруженных гражданских лиц. «Во время происшествия они окружили нас. Выстрелов не было, мы разговаривали. Внезапно меня ударили сзади тупым предметом. В тот момент вместе со мной пострадали шесть человек», — рассказал он.

Азад Ахундов дал показания, схожие с теми, что ранее озвучил Шамси Кязымлы. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший сообщил, что 12 мая 2021 года на условной азербайджано-армянской границе получил травмы в результате удара прикладом оружия.

Ранил Абдуллаев, отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, в своих показаниях сообщил, что 21 октября, во время Отечественной войны, был ранен в Суговушане в результате разрыва минометного снаряда.

Правопреемник потерпевшего Эльвина Керимова — Нияз Керимов в своих показаниях сообщил, что его брат стал шехидом во время Отечественной войны в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении.

Потерпевший Идрис Мирзоев сообщил, что в апреле 1994 года был взят в плен вооруженными силами Армении в Тертерском районе. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, он отметил, что в плену содержался в Шушинской тюрьме, в Агдере и в Ханкенди. Его принудительно привлекали к различным строительным работам в селе Агбулаг (Ходжавендский район — прим.ред.), которое в то время находилось под оккупацией вооруженных сил Армении. В плену его избивали и подвергали пыткам, в том числе разбили бутылку об его голову. В результате полученных травм у него был поврежден позвоночник, из-за чего он хромает.

Потерпевший Габиб Алиев сообщил, что в 1992 году, проходя срочную военную службу в Лачине, был взят в плен в результате ранения, полученного во время боевых действий. Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший отметил, что, находясь в раненом состоянии, подвергался избиениям и пыткам. На его глазах в плену был сожжён заживо его сослуживец. Габиб Алиев провёл 1 год и 8 месяцев в плену, из них значительную часть — в подвале. Он был освобожден 8 мая 1995 года.

Махир Абилов сообщил, что в ноябре 2021 года получил ранения в результате разрыва мины в селе Гюлябирд Лачинского района, где работал в качестве сотрудника ОАО «Азеришыг».

В своих показаниях Диляфруз Алекперова сообщила, что в 1993 году, в результате оккупации села Исмаилбейли Агдамского района вооруженными силами Армении, она и члены ее семьи были вынуждены покинуть родные края, став вынужденными переселенцами. Все их имущество осталось на территории, в то время находившейся под оккупацией.

Товуз Джалилова отметила, что ее супруг Бадирхан Джалилов пропал без вести во время боевых действий в селе Гюллюджа Агдамского района 17 апреля 1994 года.

Гюлизар Салахова в своих показаниях сообщила, что ее сын Салахов Валех Вагиф оглу пропал без вести во время боевых действий в селе Абдуррахманлы Физулинского района 10 января 1994 года.

Потерпевший Расим Багиров сообщил, что вместе с членами семьи стал вынужденным переселенцем из Ханкенди.

Офелия Алмурадова заявила, что она вместе с членами семьи из шести человек стали вынужденными переселенцами в результате оккупации Зангиланского района вооруженными силами Армении. Ее брат был ранен, двоюродный брат пропал без вести.

Правопреемница потерпевшего Джафарова Эмина Хайрулла оглу Зюмрюд Абдулрагимова в своем показании отметила, что ее брат погиб в боях в Физулинском районе 26 декабря 1993 года.

Потерпевший Махир Агаев сообщил, что двухэтажный дом, в котором он жил в Физулинском районе, был разрушен в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении в 1993 году, спустя некоторое время стал вынужденным переселенцем из-за оккупации.

Гянджали Керимов заявил, что был вынужден покинуть село Ханалылар Лачинского района в мае 1992 года. Он сказал, что военнослужащие вооруженных сил Армении разграбили и сожгли дома в селе.

Севиндж Аскерова подчеркнула, что они были вынуждены покинуть село Миндживан Зангиланского района в 1993 году. По ее словам, тогда они, преодолев реку Араз, перешли в Иран.

Таир Наджмеддинов сказал, что был ранен во время Апрельских боев 2016 года, 3 апреля, в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении.

Габиб Иманлы отметил, что его отец и дед погибли во время Ходжалинского геноцида в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Севиндик Алиев в показании заявил, что его мать, Ситара Алиева, погибла в результате артобстрела вооруженными силами Армении 29 мая 1993 года села Айбасанлы Физулинского района, где он проживал. Спустя некоторое время он стал вынужденным переселенцем.

Потерпевшие – Фирудин Ягубов, Расим Шукюров, Мубариз Зульфугаров, Эльдар Аскеров, Азер Садыхов, Ахмед Ахмедов, Ирада Мамедова, Ровшан Нифталызаде, Газанфар Аббасзаде и Шахсувар Аббасов – в показаниях заявили, что пострадали в результате провокаций, нападений со стороны вооруженных сил Армении, совершенных в различные времена.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, в том числе Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, защитников обвиняемых и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 11 августа.