Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом предварительно запланирована на конец следующей недели, пишет Sky News со ссылкой на представителя Белого дома.

По информации источников, в настоящее время место проведения встречи все еще обсуждается. Дополнительные детали и логистика пока остаются неясными и могут измениться. Точная дата также пока неизвестна, и неясно, будет ли участвовать в мероприятии президент Украины Владимир Зеленский.

По словам чиновника, российская сторона передала перечень требований для возможного заключения перемирия, и в настоящее время Вашингтон предпринимает попытки заручиться поддержкой Украины и европейских союзников.