Россия нанесла удар пятью дронами Shahed по нефтебазе SOCAR в Одесской области Украины.

Как сообщают украинские источники, в результате атаки вспыхнул пожар и была повреждена дизельная труба. Пострадали четыре сотрудника компании — все они получили тяжёлые ранения и были госпитализированы. Пожар удалось быстро локализовать, ведутся ремонтные работы.

По данным украинских правоохранителей, удары были прицельными — цель атаки не вызывает сомнений. Это уже второй за последние недели удар по объектам, связанным с SOCAR: ранее была повреждена газораспределительная станция у Орловки, через которую должен поступать азербайджанский газ.