США ввели пошлины на импорт в страну золотых слитков весом один килограмм, которые используются в международной торговле, сообщает газета Financial Times в пятницу, 8 августа, со ссылкой на распоряжение Службы таможенного и пограничного контроля США.

Американские власти решили, что такие виды слитков должны классифицироваться по таможенному коду, облагаемому 39-процентной пошлиной. Как отмечает FT, это решение «резко контрастирует с предыдущими ожиданиями отрасли», что такие типы слитков не будут облагаться пошлинами.

Подобные однокилограммовые слитки — это наиболее распространенная форма торговли на крупнейшем рынке фьючерсов на металлы, бирже Comex в Нью-Йорке. На них приходится большую часть экспорта золотых слитков из Швейцарии в США.

Удар по Швейцарии

За последние 12 месяцев Швейцария экспортировала в США золота на сумму 61,5 млрд долларов, пишет FT. Такой же объем теперь облагается дополнительными пошлинами в размере 24 млрд долларов, подсчитало издание. На прошлой неделе США ввели 39-процентную пошлину на импорт из Швейцарии. Тот факт, что под них попали и золотые слитки, грозит «перевернуть мировой рынок золотых слитков и нанести новый удар по Швейцарии», констатируют опрошенные FT аналитики.

На фоне сообщений о пошлинах на золотые слитки декабрьские фьючерсы на золото в США выросли до исторического максимума в 3534,1 доллара за тройскую унцию, сообщает агентство Reuters.