В рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США министр экономики Микаил Джаббаров и президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретились с вице-президентом SpaceX Стефани Беднарек.

В ведомстве отметили, что на встрече было подчеркнуто устойчивое развитие экономики Азербайджана на фоне глобальных вызовов и новых тенденций, а также ее потенциал, стратегические направления развития и благоприятная инвестиционная среда. Отмечалось, что вследствие диверсификации экономики страны создана прочная основа для развития сфер, требующих новых знаний и навыков. А это ускоряет внедрение инноваций в экономику и расширение цифровизации.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества с компанией SpaceX, включая применение инновационных и космических технологий, решений в области искусственного интеллекта, а также возможности партнерства в области передачи знаний и опыта.

В рамках рабочего визита главы государства в США министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф встретились с делегацией во главе со старшим советником президента и председателя Экспортно-импортного банка США (EXIM Bank) Дэном Негреа. На встрече была предоставлена информация о достижениях Азербайджана в области экономического развития и диверсификации. Отмечен прогресс в областях, создающих высокую добавленную стоимость в экономике страны, а также новые перспективы для укрепления связей с зарубежными партнерами и реализации крупных инвестиционных проектов. Говорилось о том, что стратегическое географическое положение Азербайджана и повышение качества деловой и инвестиционной среды создают благоприятные условия для инвесторов.

Стороны провели обмен мнениями о возможностях применения инструментов, способствующих расширению взаимных торговых отношений и углублению сотрудничества.