Премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы направиться в Россию для переговоров от имени ЕС по украинскому урегулированию.

«Мы просим, чтобы как можно скорее прошел саммит между ЕС и Россией — прежде, чем состоится саммит США и Россия», — сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он отметил, что представлять ЕС следует Мерцу и Макрону, поскольку представители руководства ЕС не справились со своей задачей во время торговых переговоров с США.

«Я предлагаю, чтобы именно канцлер ФРГ и президент Франции отправились в Москву для переговоров от имени ЕС, а не руководство Евросоюза, поскольку на переговорах по пошлинам мы уже увидели, что этого было недостаточно», — добавил венгерский премьер.

По словам Орбана, ЕС следует действовать «более активно», поскольку украинский конфликт происходит на территории Европы.