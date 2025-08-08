Белый дом раскрыл график подписания соглашений с Баку и Ереваном, сообщает Minval Politika.

14:30 (22:30 по Баку): Президент Трамп встречает премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

14:35 (22:35 по Баку): В Овальном кабинете проходит двусторонняя встреча между Дональдом Трампом и Николом Пашиняном.

15:05 (23:05 по Баку): Проходит церемония подписания документов между Дональдом Трампом и Николом Пашиняном.

15:10 (23:10 по Баку): Дональд Трамп встречает президента Азербайджана Ильхама Алиева.

15:15 (23:15 по Баку): В Овальном кабинете проходит двусторонняя встреча между Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым.

15:45 (23:45 по Баку): Подписание документов между Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым.

16:15 (00:15 по Баку): Церемония трехстороннего подписания документов между Дональдом Трампом, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.