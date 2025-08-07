Руководитель КНР Си Цзиньпин не может позволить, чтобы Россия заключила мир в Украине, так как хочет измотать Россию и США ради агрессии против Тайваня. Так считает эксперт газеты The Telegraph Ребекка Коффлер.

«Китай рассматривает конфликт как войну чужими руками, чтобы измотать Москву и Вашингтон перед вторжением на Тайвань», — отмечает Коффлер.

Китай, по ее словам, рассматривает конфликт в Украине как «опосредованную войну» перед гипотетическим началом боев на Тайване.

«Си Цзиньпин не может позволить России заключить мир в Украине», — считает она.

В этой связи, пишет журналистка, Пекин оставляет России технологии двойного назначения, используемые для производства военной техники. Отмечается, что Китай таким образом повышает боевые возможности России.