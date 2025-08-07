За январь-июль 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета составили 5 триллионов 522 миллиарда рублей, что ниже на 18,5 процентов, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России.

Причиной такой динамики указывают снижение средней цены на нефть.

Что касается ненефтегазовых доходов, то они составили 14 триллионов 793 миллиарда рублей. Это на 14 процентов больше, чем за январь-июль 2024 года. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-июле оценивается в 6,7 процента.