Индия примет меры для защиты своих национальных интересов в ответ на объявленные американским лидером Дональдом Трампом пошлины за закупку нефти у России. Об этом отмечается в заявлении официального представителя индийского МИДа Рандхира Джайсвала в X.

Нью-Дели считает действия Вашингтона «несправедливыми и неоправданными».

«Мы уже прояснили свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется для обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии», — отметил Джайсвал.

Он добавил, что «крайне прискорбно», что Вашингтон решил ввести дополнительные тарифы в отношении индийского импорта «за действия, которые некоторые другие страны также предпринимают в своих национальных интересах».