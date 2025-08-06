Российский политолог Сергей Марков в своем тг-канале прокомментировал введение новых американских пошлин на индийские товары.

«Трамп ввёл санкции — 25% тарифы против Индии за покупку российской нефти.

1. Не 100%, которые совершенно неразумны, а разумные 25%.

2. Это пощёчина Трампа Индии. Вероятность, что Индия прогнется перед Трампом, минимальная.

3. Россия ничего не будет делать под давлением.

4. Указ Трампа начнёт работать только через 21 день. Так что Трамп даёт время и России и Индии.

5. Поведение Трампа становится все более явно антироссийским. Трамп превращается в Байдена», — отметил политолог.