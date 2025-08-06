Из Украины вновь приходят драматичные новости. В то время, когда самолёт американского спецпосланника Стива Уиткоффа уже поднялся в воздух и взял курс на Москву, Россия устроила очередную атаку по Украине.

Под удар, по последним сообщениям, попала база отдыха в Запорожье — 2 погибших, 12 раненых. Но куда больше внимания привлекает другая новость. Как уже сообщал Minval Politika, в Одесской области, вблизи Орловки и Новосельского, у самой границы с Румынией, удар российских беспилотников «Герань» пришёлся на газокомпрессорную станцию «Орловка». Она является частью системы магистральных газопроводов и играет ключевую роль в транзите газа европейским потребителям и обеспечении реверса газа на территорию Украины. Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал удар России по газокомпрессорной станции «Орловка»: «Сотни семей остались без газа. Это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике».

Бить по объектам энергетической инфраструктуры — это давний почерк России. Но теперь есть ещё одно немаловажное обстоятельство. В результате российской атаки повреждена инфраструктура, задействованная в недавно заключённом соглашении между Украиной и Азербайджаном о поставках газа.

Накануне, как уже сообщалось, в результате очередного российского ракетного удара по Киеву повреждения получил «Азербайджанский Дом» в столице Украины. Ещё раньше ракеты разорвались вблизи посольства Азербайджана. Наконец, был и удар по заправке SOCAR в Житомирской области. И вот это всё очень мало похоже на «цепь случайностей». Россия намеренно бьёт в Украине по «азербайджанским целям».

И как это понимать?

Сообщения об ударе по станции «Орловка» появились практически синхронно с новостями о прибытии в Азербайджан на отдых и реабилитацию очередной группы украинских детей. Это чисто гуманитарный, человеческий шаг. Но даже он, как уже рассказывал Minval Politika, вызывает у российских пропагандистов истерику с брызганьем слюной и катанием по полу.

И уж точно нельзя не заметить, что российские удары — назовём вещи своими именами — по азербайджанским объектам в Украине совпали с нынешним кризисом в двусторонних отношениях Баку и Москвы. А «запустили» этот кризис, напомним ещё раз, российские власти. Точнее — поведение официальных властей РФ после того, как 25 декабря 2024 года российская ПВО сбила в окрестностях города Грозный азербайджанский гражданский самолёт.

В Москве, по всей видимости, были уверены, что в Азербайджане просто не рискнут возразить Москве и официально согласятся, что самолёт упал из-за «столкновения с птицами», «столкновения с украинским дроном» или ещё чего-нибудь в том же роде. А когда в Баку не согласились, потребовали полноценного расследования, отказались от участия в расследовании в рамках Межгосударственного авиационного комитета, обратились в ИКАО, а теперь заговорили об обращении и в международные суды, в Москве пустили в дело весь арсенал, как там считали, давления на Азербайджан.

Прежде всего — это этнически мотивированные репрессии против азербайджанской диаспоры. В том же ряду — «помидорные» и «персиковые» войны. Наскоки пропагандистов разного калибра — от Мардана до Михалкова. А теперь вот к этому перечню добавились и удары по азербайджанским объектам в Украине.

Судя по всему, в Москве продолжают усиливать давление на Азербайджан. При этом вряд ли в Первопрестольной не понимают, что ни политических, ни правовых аргументов у Москвы нет. А «сдать назад» не позволяет «имперская жаба». И это, в общем-то, даёт исчерпывающую информацию — заинтересованы ли в Москве в нормализации отношений с Азербайджаном.