В пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп проведёт отдельные двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Minval Politika, согласно опубликованной программе, на 14:30 по времени Вашингтона (22:30 по бакинскому времени) запланирован приём армянского премьера, а в 15:20 (23:20) — переговоры с главой Азербайджана.

В тот же день в 16:00 (00:00 по бакинскому времени, 9 августа) ожидается совместное заявление Трампа, президента Азербайджана и премьер-министра Армении.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Белом доме подпишут «письмо о намерениях».