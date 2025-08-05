Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Белом доме подпишут «письмо о намерениях», а не проект мирного соглашения.

Об этом пишет издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, это предоставит Трампу дипломатическое достижение, которого он добивается в регионе с прошлого месяца.

Как сообщил изданию источник, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил своему турецкому коллеге Хакану Фидану в понедельник, чтобы проинформировать его о предстоящей встрече в Белом доме.