Швеция, Норвегия и Дания выделят около $500 млн на ускоренную поставку американского оружия Украине. Об этом информирует Reuters.

По словам руководителя шведского Минобороны Пола Йонсона, Стокгольм приобретет американское оружие для Украины на $275 млн, заявил. «Норвегия, Швеция и Дания приняли решение о выделении средств для инициативы НАТО… Средства пойдут на поставки оружия в Украину уже в следующем месяце», — отметил он.

Ранее первыми к инициативе присоединились Нидерланды, направившие €500 млн на финансирование первого пакета поставок.