Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки оплатят Нидерланды. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По его словам, которые приводит De Telegraaf, Нидерланды выделяют 500 млн евро на новую инициативу, в рамках которой Украина получит американское оружие за счет стран Европы. «Особенно важны американские системы противовоздушной обороны и боеприпасы, чтобы Украина могла защищаться», — говорится в его заявлении.

Министр сказал, что таким образом Нидерланды стали первой страной, которая выделила деньги на такую инициативу. Так нидерландские власти хотят подать пример. Он добавил, что в нидерландский пакет поддержки входят ракеты и детали для систем ПВО Patriot и HAWK. Также украинским защитникам будут переданы артиллерийские снаряды, хотя точный состав пакета еще согласовывается.

«Ежедневные российские удары — это чистый террор, цель которого — сломить Украину. Нидерланды не хотят этого допустить и потому участвуют в поддержке. Только продолжая решительно поддерживать Украину, мы сможем усилить давление на Россию и противостоять ее агрессии. Это крайне важно, потому что чем больше Россия продвигается в Украине, тем большей угрозой она становится для остальной Европы», — резюмировал Брекельманс.