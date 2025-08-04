После крушения азербайджанского пассажирского самолёта в декабре 2024 года, унёсшего жизни 38 человек, Москва до сих пор официально не прокомментировала инцидент. На фоне продолжающегося молчания России эксперты всё чаще поднимают вопрос о её ответственности и последствиях для двусторонних отношений.

Политолог из Узбекистана Фарход Толипов считает, что у российской стороны отсутствует понимание необходимости взять ответственность за сбитый азербайджанский самолёт и мужественно признать вину.

Об этом он сказал в беседе с Minval Politika, комментируя молчание Москвы по делу о крушении пассажирского лайнера в декабре минувшего года, в результате чего погибли 38 человек, включая членов экипажа.

«То, что Москва продолжает хранить молчание по поводу крушения азербайджанского самолёта, конечно, удручает. Думаю, что это связано с тем, что в последние годы в России сформировался такой политический режим, такая политическая власть, которая уверовала в собственную непогрешимость, в то, что она находится в таком морально-политическом состоянии, что не может ошибаться. Поэтому признание вины в крушении самолёта равносильно чуть ли не исторически масштабному поражению в войне. Эдакая политическая гордость, к сожалению, не позволяет российской стороне смело признать свою вину за эту трагедию. И чем дальше длится это молчание, тем больше Россия навлекает на себя подозрение в том, что именно она и повинна», — сказал политолог.

По его словам, в интересах РФ — не затягивать с этим и мужественно взять на себя ответственность, «но такое понимание ситуации отсутствует».

Говоря о намерении Азербайджана обратиться в международные суды, Толипов отметил: «Если Азербайджан подаст иск в международные судебные органы в связи с этим, то, думаю, рассмотрев все материалы, связанные с трагедией, все факты и доказательства, международный суд признает вину России, и на российскую сторону ляжет историческая тень».

В то же время, считает эксперт, РФ вряд ли признает решение международных инстанций, что подтверждает игнорирование Россией международного права, международных требований и даже своих обязательств перед мировым сообществом.

«Сомневаюсь, что Россия будет усугублять ситуацию. Даже продолжая хранить молчание, вряд ли станет переходить „красную линию“ с целью обострения напряжённости и повышения градуса конфликтности», — сказал Толипов.

По его словам, можно сохранить ситуацию в более-менее контролируемых рамках, даже не признавая эту историческую вину. «А если будут вновь звучать какие-то угрозы, то они будут проявляться в форме различных пропагандистских окриков и не более того, потому что дальнейшее обострение, вплоть до каких-то резких действий, невыгодно самой РФ».

В России, по мнению политолога, должны понимать, что на постсоветском пространстве отношение к ней будет всё более негативным, особенно в контексте войны в Украине: «Если у них здравый смысл возобладает, то каких-то резких негативных шагов в отношении Азербайджана не должно быть, ведь необходимо мыслить не сегодняшними категориями, не сегодняшней текущей ситуацией, а смотреть в будущее, размышлять стратегически, поскольку с этой точки зрения не в интересах России было бы дальнейшее обострение ситуации».

Украинский политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых городов Алексей Буряченко считает, что трагедия со сбитым азербайджанским самолётом внесла серьёзный раскол в отношения между Баку и Москвой.

«Вопрос даже не в том, что РФ не признала, что сбила пассажирский лайнер системой ПВО, пусть даже неумышленно, а в том, что она захотела бросить концы в воду — в прямом и переносном смысле этого слова, не дав возможности самолёту нормально приземлиться. Причём три дня потом рассказывала бредовые версии про огнетушители, птиц и прочее», — сказал он.

По словам эксперта, самолёт чудом перелетел Каспий и приземлился в Казахстане: «На самом деле экипаж этого лайнера — настоящие герои, потому что благодаря им было спасено много жизней».

«Но погибли 38 человек, что не может остаться без серьёзной реакции и безнаказанно для России. Да, Путин пытался принести извинения, но публично РФ молчит, делая вид, будто ничего не произошло. Проблема не в том, что РФ не компенсирует нанесённый ущерб, а в том, что не считает нужным этого делать. Она была готова создать условия для того, чтобы самолёт упал в Каспий, не предоставив ему возможности сесть на территории РФ, потому что потом расследование бы показало, что его действительно сбила система ПВО. А это, как посчитали в РФ, нанесло бы ей существенный ущерб на геополитическом уровне», — считает Буряченко.

Оставлять эту ситуацию без реакции нельзя, отметил он. «Президент Азербайджана Алиев формулирует абсолютно правильную позицию о том, что нужно добиваться справедливости любыми путями».

«Кроме того, мы видим, какую шовинистическую тактику избрала Россия в отношении азербайджанцев, которые проживают на территории РФ, с тем чтобы влиять на политику Азербайджана и оказывать давление на самого Алиева», — указал эксперт.

Комментируя намерение азербайджанской стороны обратиться в международные судебные инстанции, политолог сказал: «Позиция правильная — нужно подавать в международные суды и доказывать свою правоту и вину РФ».

«Учитывая российское законодательство и приоритет внутреннего права над международным, конечно, Россия не будет исполнять решения внешних международных инстанций, если не посчитает нужным этого делать. Но дело же не в этом, а в политическом позиционировании — что Россия обманула, что она, по сути, является страной явно недружественной для Азербайджана, если учитывать в комплексе ту политику, которую она реализует в отношении граждан Азербайджана и этнических азербайджанцев в РФ. Поэтому, кроме риторики политической, нужно это ещё и подкреплять соответствующим решением международных судов. Тогда максимально сильная позиция будет та, которая позволит говорить о беспределе РФ абсолютно на всех площадках», — отметил Буряченко.

Комментируя пропагандистские угрозы со стороны РФ в адрес Азербайджана, эксперт подчеркнул, что это «абсолютно традиционная политика шантажа, угроз, разделения со стороны путинского режима».

«Тут нет ничего нового и удивительного. С большой долей вероятности можно утверждать, что такая политика шовинистического свойства в отношении азербайджанцев, которые проживают в РФ, продолжится. У них будут отжимать бизнес, незаконно преследовать. Другим режим не будет», — добавил он.

Что касается реакции Баку, то политолог отметил, что подобная зеркальная тактика, когда были задержаны сотрудники ФСБ, работающие в „Спутнике“, — совершенно правильная: «Баку даёт понять Москве, что безнаказанно их беспредел в отношении азербайджанцев в России и государства Азербайджан не останется».

«Что касается какого-либо силового влияния, то в военный сценарий я не верю. Очевидно, что сегодня Россия все свои усилия вкладывает в войну с Украиной — там сейчас сконцентрированы все её силы и ресурсы, а также в зонах её традиционного геополитического влияния — на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Латинской Америке, где наблюдается серьёзное провисание её позиций. Поэтому реализовать какую-то операцию через прокси, как они это делали через Армению, сейчас у России сил будет недостаточно», — уверен он.

В то же время он убеждён, что давление на Азербайджан продолжится через азербайджанцев в России. «Учитывая серьёзную связь Азербайджана с Турцией, Россия не сможет сильно давить на Азербайджан, потому что в Стамбуле проходит переговорный процесс, который не в интересах РФ срывать или усложнять. Россия сильно ограничена в методах воздействия на Баку, а остаются только классические для России террористические подходы», — добавил эксперт.

Говоря о перспективах и шагах по устранению напряжённости между сторонами, Буряченко сказал: «Здесь помогут только адекватные зеркальные действия на беспредел со стороны России. Их террористические атаки не должны оставаться без реакции. Россия должна ответить за сбитый самолёт, ответить за незаконное преследование на своей территории азербайджанцев, за то, что отжимается бизнес, за применение пыток в отношении азербайджанцев, за убийства.

Только это поможет сбить градус этого противостояния. Если ситуация не будет зеркально прорабатываться со стороны Баку, то беспредел со стороны РФ будет только увеличиваться. Россия понимает только язык силы, и как только она получит по зубам в ответ — поймёт, что продолжать не стоит».