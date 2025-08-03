РосСМИ продолжают вести против Азербайджана то, что они сами искренне считают «информационной войной». А точнее говоря — позориться раз за разом. В кампанию встроился «Московский комсомолец», где некая Марина Перевозкина разразилась опусом под заголовком «Баку вслед за Украиной объявил войну памятникам». Мадам Перевозкину до глубины души возмутил демонтаж бюста Ивана Айвазовского в Ханкенди. И эта неуважаемая дама решила прочитать Азербайджану мораль.

Начала, как это принято сегодня в прокремлёвских СМИ, с откровенного и грубого фейка: «Судя по заявлению МИД Азербайджана, главной причиной его сноса стало армянское происхождение Айвазовского». Наглая ложь: в заявлении официального представителя МИД Азербайджана речь идёт о том, что этот бюст в 2021-м году был установлен российскими миротворцами без согласия азербайджанских властей, что это — неуважение России к суверенитету Азербайджана и что «демонтаж подобных так называемых памятников, установленных незаконно в период оккупации азербайджанских территорий, является логичным, справедливым и закономерным шагом». В переводе: устанавливать какие-либо бюсты, памятники и т. д. на территории Азербайджана без согласия властей Азербайджана нельзя. И неважно, что это — бюст Айвазовского, памятник гитлеровскому пособнику Нжде, Урал с изображением террориста Монте Мелконяна или, пардон, изваяние филейной части Ким Кардашян.

Но мадам Перевозкину это не колышет. Она всеми силами продвигает «установку»: бюст Айвазовского снесли из-за его армянского происхождения! После чего с упоением проводит параллели между Азербайджаном… и фашистской Германией. Вот, например, в университете Карлсруэ гитлеровцы приказали отправить на переплавку бюст Генриха Герца — того самого, который открыл частоту электромагнитных колебаний и в честь которого единица измерения этой частоты до сих пор именуется «герц», — и даже пытались переименовать эту единицу частоты. Но из гитлеровской затеи ничего не вышло. Напоминает о сожжённых книгах, потом плавно переходит к украинскому Майдану, где снесли памятник Ленину, к украинской войне — и заканчивает всё нравоучительным: «Всё-таки между сохранностью памятников, книг и благополучием людей существует какая-то мистическая связь. Памятники стоят — люди живут».

Будь мадам Перевозкина чуть-чуть поумнее, ей можно было бы посоветовать приехать в Баку, посмотреть на здание армянской церкви в центре города, которая сегодня функционирует как книгохранилище, и ознакомиться с находящимися там книгами, в том числе религиозными, на армянском языке. Но у такого рода пропагандистов, к сожалению, интеллект как у «хомяка-повторяшки»: что вбили в программу — то и будет трещать.

А насчёт параллелей с фашистской Германией… Ну что же, давайте напомним, как президент России Владимир Путин публично заявил: «Границы России нигде не заканчиваются». Это было ещё до того, как Россия вторглась в Украину, при том что Украина ей никоим образом не угрожала. И не просто вторглась. Российская агрессия с первого дня сопровождалась массированными бомбардировками жилых кварталов украинских городов. Под российские удары попадали детские больницы, роддома, музеи, театры, церкви… Но это, по мнению российских пропагандистов, никакой не фашизм. А вот снести оставленный оккупантами «нахалстрой» — это ужас-ужас-ужас. Российские оккупанты стерли с лица земли Мариуполь, Бахмут, Попасную, Ирпень, другие города и сёла Украины. По экранам и мониторам всего мира прошли жуткие кадры, снятые в городке Буча под Киевом, где российские агрессоры устроили жуткую бойню мирного населения. И сколько ещё таких «Буч» на пока ещё не освобождённой территории Украины — можно только гадать. И ещё одна деталь: российские солдаты с упоением меняют на украинских дорогах указатели на украинском языке на русские, стирая любое упоминание, что это — Украина.

Одной из самых страшных страниц российской агрессии против Украины было и остаётся массовое похищение украинских детей. Именно за это, напомним, объявлены в международный розыск президент РФ Владимир Путин и ряд российских чиновников.

По данным украинской стороны, число похищенных детей приближается к 20 000. Ещё одна сторона российской агрессии — создание «фильтрационных лагерей». Вряд ли есть смысл объяснять, что это такое, особенно после печального опыта «фильтрационного лагеря» в чеченском Чернокозово.

В аннексированном в 2014-м году Крыму разворачивается самая настоящая «этническая чистка» крымских татар, которые уже однажды подвергались депортации. «Суды», созданные российскими оккупантами, штампуют им обвинения в экстремизме. Для этого просто достаточно найти дома религиозную литературу, которая в Украине была вполне легальной, а вот в России — запрещена.

Ещё раньше, во время «локальных конфликтов» начала девяностых, российские «ихтамнеты», которые действовали далеко не так самостоятельно, как нас пытаются в этом убедить, оказались соучастниками «этнических чисток» во многих регионах бывшего СССР. Достаточно вспомнить, как «порезвился» 366-й полк в Ходжалы и Малыбейли. Без военной помощи России территориальные захваты начала девяностых и «этнические чистки» на территории размером с четыре Люксембурга просто не могли произойти. Точно так же российская армия приложила руку к этническим чисткам грузин в Абхазии и Южной Осетии. А в 2008-м году уже составляли списки грузинских детей в российских школах и депортировали из РФ этнических грузин — настолько «жёстко», что несколько человек при этом погибли. Но это, с точки зрения российской пропаганды, не фашизм.

Немало пищи для размышлений даёт и поросячий визг российской пропаганды на тему «вас вообще придумал Ленин», «Кока-Кола старше вашей государственности» и «если бы не Россия, вы бы даже грамоты не знали», за чем нельзя не увидеть пренебрежительного отношения к истории и культуре соседних стран, которая чаще всего намного древнее и богаче российской. И на этом фоне уже совершенно иначе воспринимаются ситуации, как, к примеру, всячески вырывается любое упоминание об «азербайджанских страницах» истории древнейшего города России — Дербента, где коренное население — азербайджанцы — уже объявляются «пришлыми».

Есть смысл и обратить внимание на то, что творится внутри России, где из образовательного пространства вытесняются языки национальных меньшинств — коренных народов России. По сути дела, это означает политику насильственной русификации. А драматичные новости из Екатеринбурга ещё раз подтвердили то, что уже давно имеет место быть: в России существовала и существует традиция этнически мотивированных репрессий. Для того чтобы быть избитым до смерти при аресте, достаточно «не той» национальности. Гибель братьев Сафаровых в Екатеринбурге не оставляет на этот счёт сомнений. Ещё в 2017 году опросы «Левада-центра» показывали пугающие результаты: 66 % россиян готовы поддержать лозунг «Россия для русских».

Ну и в качестве «вишенки на торте» можно вспомнить реальное отношение к классическому фашизму. Президент России взахлёб цитирует философа Ильина, который восхищался Гитлером даже после Нюрнбергского трибунала. Но это можно. Как вы не понимаете — это другое! Можно вспомнить, как президент России Владимир Путин танцует на свадьбе Карин Кнайсль, которая представляла на тот момент в правительстве Австрии партию свободы. Эта партия, если кто забыл, была основана офицерами вермахта и фашистскую идеологию, в общем-то, сохранила. В Австрии, в отличие от Германии, политика денацификации не проводилась. Наконец, можно вспомнить, как в марте 2015 года в Санкт-Петербурге начал работу «Русский международный консервативный форум», который с позволения властей собрал, назовём вещи своими именами, фашистское отребье со всей Европы — представителей тех партий, которые, по выражению российской «Новой газеты», имеют «стойкую репутацию ультраправых, националистических и неонацистских», «объединяющих “арийцев по крови”, восхищающихся Гитлером и “мужественными солдатами вермахта и Ваффен-СС”, использующих стилизованную свастику в качестве эмблемы и уверенно делящих людей по цвету кожи и национальности».

Так что по поводу фашизма российским пропагандистам лучше не распускать языки, а получше прочитать послужной список собственной страны. И подумать, как за это всё придётся отвечать. В том числе и пропагандистам. Геббельс покончил с собой, но Юлиус Штрайхер был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. Показательный прецедент.